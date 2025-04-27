Катер с туристами перевернулся на Ладоге в Карелии
Судно с туристами потерпело крушение на Ладожском озере. Об этом сообщил глава Сортавальского муниципального округа Карелии Сергей Крупин на своей странице во «ВКонтакте».
«При перевозке группы туристов на маломерном судне в условиях сильного волнения на воде произошло разрушение корпуса», — уточнил он.
После аварии внутрь катера стала быстро поступать вода. Пассажиров спас экипаж проезжавшего мимо судна.
По словам Крупина, поврежденный катер транспортировали в бухту Валаамского монастыря. Обошлось без пострадавших. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее катер затонул в акватории Финского залива. На нем находились девять человек. Один пострадавший скончался от полученных травм. Капитана судна задержали.
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