Катер с туристами перевернулся на Ладоге в Карелии

Судно с туристами потерпело крушение на Ладожском озере. Об этом сообщил глава Сортавальского муниципального округа Карелии Сергей Крупин на своей странице во «ВКонтакте».

«При перевозке группы туристов на маломерном судне в условиях сильного волнения на воде произошло разрушение корпуса», — уточнил он.

После аварии внутрь катера стала быстро поступать вода. Пассажиров спас экипаж проезжавшего мимо судна.

По словам Крупина, поврежденный катер транспортировали в бухту Валаамского монастыря. Обошлось без пострадавших. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее катер затонул в акватории Финского залива. На нем находились девять человек. Один пострадавший скончался от полученных травм. Капитана судна задержали.