Бензовоз опрокинулся на Сахалине, произошла утечка дизельного топлива
МЧС: на Сахалине произошла утечка 1,5 т топлива после опрокидывания бензовоза
В Невельском районе на юге Сахалинской области перевернулся бензовоз с дизельным топливом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
ДТП произошло вечером 30 мая.
«Бензовоз получил повреждения, произошла утечка дизельного топлива в объеме 1,5 тонн. В настоящее время топливо из цистерны откачано. Решается вопрос по рекультивации загрязненной территории», — отметили в пресс-службе.
На месте происшествия работали четыре специалиста и одна единица техники из пожарно-спасательной службы Сахалинской области, а также один сотрудник МЧС России.
Сотрудники Госавтоинспекции Невельского района работают на месте ДТП с участием бензовоза.
По предварительным данным, 30 мая около 19:00 на 30-м километре трассы «Огоньки — Невельск» 24-летний водитель бензовоза Scania не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сахалинской области.
«Водителю оказана разовая медицинская помощь, от госпитализации он отказался», — уточнили в пресс-службе.
Водитель перевозил дизельное топливо без разрешения на транспортировку опасных грузов. Авария повредила цистерну, и топливо разлилось.
Пожарные обработали цистерну пеной, чтобы предотвратить возгорание из-за опрокинутой емкости. Сейчас идет расследование, выясняются все причины и обстоятельства ДТП.
Ранее в Костроме рейсовый автобус, который следовал в Боговарово, столкнулся с большегрузом. В ДТП пострадали четыре человека. В распоряжении 360.ru оказались кадры с месте аварии.