Сегодня 10:16 Бензовоз опрокинулся на Сахалине, произошла утечка дизельного топлива МЧС: на Сахалине произошла утечка 1,5 т топлива после опрокидывания бензовоза 0 0 0 Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области Происшествия

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В Невельском районе на юге Сахалинской области перевернулся бензовоз с дизельным топливом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

ДТП произошло вечером 30 мая. «Бензовоз получил повреждения, произошла утечка дизельного топлива в объеме 1,5 тонн. В настоящее время топливо из цистерны откачано. Решается вопрос по рекультивации загрязненной территории», — отметили в пресс-службе. На месте происшествия работали четыре специалиста и одна единица техники из пожарно-спасательной службы Сахалинской области, а также один сотрудник МЧС России.

Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области 1/3 Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области 2/3 Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области 3/3

Сотрудники Госавтоинспекции Невельского района работают на месте ДТП с участием бензовоза. По предварительным данным, 30 мая около 19:00 на 30-м километре трассы «Огоньки — Невельск» 24-летний водитель бензовоза Scania не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сахалинской области. «Водителю оказана разовая медицинская помощь, от госпитализации он отказался», — уточнили в пресс-службе. Водитель перевозил дизельное топливо без разрешения на транспортировку опасных грузов. Авария повредила цистерну, и топливо разлилось. Пожарные обработали цистерну пеной, чтобы предотвратить возгорание из-за опрокинутой емкости. Сейчас идет расследование, выясняются все причины и обстоятельства ДТП.

Фото: Госавтоинспекция Сахалинской области 1/4 Фото: Госавтоинспекция Сахалинской области 2/4 Фото: Госавтоинспекция Сахалинской области 3/4 Фото: Госавтоинспекция Сахалинской области 4/4

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