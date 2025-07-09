Прокуратура начала проверку по факту загрязнения Яузы в Подмосковье

Межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку из-за загрязнения реки Яузы около 1-го Медведковского моста. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

«Специалистами проведены работы по локализации загрязнения, продолжается мониторинг водного объекта, устанавливается источник загрязнения», — заявили в публикации.

Распространение загрязняющего вещества уже остановили. Также специалисты отобрали пробы воды на участках акватории. После проверки рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в Сергиевом Посаде создали рабочую группу, которая занялась устранением нелегальных сливов канализации в водоемы. В нее вошли представители Росводресурсов, администрация округа, члены Общественной палаты и работники коммунальных служб.