Незаконные сливы канализации из частных домов устранят в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде создали рабочую группу о устранению нелегальных сливов канализации в водоемы. Комиссия начнет работу и июне.

В нее войдут представители Росводресурсов, сотрудники администрации Сергиева Посада, члены Общественной палаты и специалисты коммунальных служб.

Фонд по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада ранее обследовал водоемы города, чтобы дополнить перечень уже вошедших объектов в федеральную программу «Вода России». Так, к Скитским и Гефсиманским прудам, рекам Кончура, Вондюга и Копнинка добавили Вифанские пруды и Лесное озеро. Остальные объекты расчистят по программам благоустройства. Все водоемы подготовят к профессиональной расчистке и ликвидируют факторы их загрязнения, в том числе, попадание канализационных стоков. Администрация Сергиева Посада ведет работы обновлению коллекторов, реконструкции и строительству канализационных насосных станций.

По словам заместителя генерального директора Фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада Марины Сахно, действовать нужно поэтапно, чтобы в результате полностью очистить все водные объекты.

«Необходимо выявить все источники загрязнения и устранить все нарушения, продумать централизованную систему ливневой канализации, а только затем приступать к началу работ по очистке. К этому моменту все, в том числе, и частные собственники, обязаны быть готовы», — пояснила она.

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» вместе с рабочей комиссией Сергиева Посада проработают список домов и объектов, которые подключены к центральной системе водоотведения. Тех, кто продолжает сливать стоки, отключат от водоснабжения.

«Жители могут обратиться в „Водоканал“ либо индивидуально, либо группой. Подать технические условия для подключения к центральной системе канализования можно в кабинете № 104. Чем больше домов обратятся централизованно, тем дешевле выйдет стоимость подключения для отдельных владельцев. С каждым мы проведем разъяснительную работу», — рассказал заместитель директора Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Денис Жидких.