Производственное здание загорелось в Москве

Источник 360.ru: производственный цех загорелся на улице Буракова в Москве

Производственный центр загорелся на улице Буракова в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.

«Идет густой черный дым», — отметил собеседник.

К месту происшествия выехали 18 расчетов. Создается штаб пожаротушения.

Другой источник 360.ru сообщил, что началось обрушение здания, людей эвакуируют. По уточненной информации, возгорание началось на производстве малых архитектурных форм из стеклопластика.

Пожар вспыхнул на первом этаже в покрасочной камере малярного цеха. Огонь охватил 150 квадратных метров. Внутри помещения могут находиться газовые баллоны.

По данным МЧС России, на месте происшествия работают 29 человек и восемь единиц техники.

Ранее бытовки загорелись на стройке на западе Москвы. Причина происшествия устанавливается, данные о пострадавших не поступали.