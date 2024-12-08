Бытовки загорелись на стройке на западе Москвы

Источник 360.ru: пять бытовок загорелись на стройке на западе Москвы

Утром в воскресенье на строительной площадке на западе Москвы вспыхнули пять бытовок. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП случилось в районе дома 82 по проспекту Вернадского. На место оперативно прибыли спасатели и локализовали возгорание на площади 75 квадратных метров.

Всего загорелись пять бытовок. Причина происшествия устанавливается, данные о пострадавших не поступали.

Ранее появились кадры с места пожара в торговом центре на северо-востоке Москвы.