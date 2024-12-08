Утром в воскресенье на строительной площадке на западе Москвы вспыхнули пять бытовок. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
ЧП случилось в районе дома 82 по проспекту Вернадского. На место оперативно прибыли спасатели и локализовали возгорание на площади 75 квадратных метров.
Всего загорелись пять бытовок. Причина происшествия устанавливается, данные о пострадавших не поступали.
Ранее появились кадры с места пожара в торговом центре на северо-востоке Москвы.
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Бытовки загорелись на стройке на западе Москвы
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