Производственное здание загорелось на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: в Москве произошел пожар в здании на улице Декабристов

Огонь вспыхнул на втором этаже производственного здания на улице Декабристов в московском районе Отрадное. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, в пожаре никто не пострадал, на место выехали спасатели. В здании нет подключения к газу. Очевидцы отметили, что из-под кровли четырех- или трехэтажного зданий идет серый дым. Спасатели вскрыли дверь, ранг пожара еще уточняется.

«Администрации нет на месте», — уточнил источник.

Ранее пожар зафиксировали в лесном массиве бухты Инал в Краснодарском крае. Сотрудники МЧС тушат возгорание, на месте работают 56 спасателей и 11 единиц техники.

По данным Telegram-канала Mash, огонь вспыхнул из-за туристов, которые зажигали в лесу сигнальные ракеты. По информации авторов статьи, площадь возгорания составляет около трех тысяч квадратных метров.