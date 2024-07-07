Мощный лесной пожар охватил бухту Инал в Краснодарском крае

В Краснодарском крае загорелась бухта Инал в Тупасинском районе, огонь быстро пожирает лесной массив. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

«Подразделения МЧС России ликвидируют горение сухой растительности. Угрозы частным домовладениям нет», — уточнило ведомство.

На тушение пожара направили 56 спасателей и 11 единиц техники.

По информации Telegram-канала Mash, лес загорелся из-за действий туристов, выпустивших три сигнальные ракеты. Две из них упали в море, а третья — в лес. По словам очевидцев, «полыхает уже около трех тысяч квадратных метров».

В местных пабликах написали, что пожар продолжает распространяться и уже пошел за склон горы

Ранее в Якутии ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров, охвативших свыше 331 тысячи гектаров. По данным МЧС, на месте работают более 1,5 тысячи человек и 100 единиц техники. Кроме того, беспилотники мониторят обстановку и ликвидацию возгораний.