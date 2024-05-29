Пожар произошел в ЖК Loft River на северо-западе Москвы

Источник 360.ru: в ЖК Loft River в Москве началось возгорание

В апартаментах Loft River начался пожар. Кадры возгорания появились в распоряжении 360.ru.

Loft River расположен на Летней улице в Покровском-Стрешнево. Судя по видео, разгорелся сильный пожар. Клубы черного густого дыма поднимаются в небо. Их видно из разных точек города.

По данным очевидца, огонь распространился на третьем и четвертом этажах, затем перекинулся на кровлю. Площадь возгорания, предварительно, оценили в 40 квадратных метров. На месте работают бригады пожарных.

Накануне на МКАД загорелась машина. Автомобиль вспыхнул у 76-го съезда по направлению в сторону Химок. По предварительным данным, пострадал мужчина. Его состояние неизвестно. Из-за возгорания на МКАД было затруднено движение.

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