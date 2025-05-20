Прохожий изнасиловал пьяную девушку на лавочке под Красноярском

Житель Красноярского края воспользовался беспомощностью пьяной девушки и изнасиловал ее прямо на лавочке. Об этом сообщил mk.ru.

По данным издания, преступление произошло в центре города Сосновоборска рядом с торговым центром. Пьяная девушка лежала на скамейке и привлекла внимание мужчины. Свидетелями изнасилования стали прохожие, некоторые из них сняли происходящее на видео.

Один из местных жителей пытался объяснить насильнику, что не нужно было так поступать. Тот утверждал, что девушке было все равно, что с ней происходит из-за сильного алкогольного опьянения. Обращалась ли пострадавшая с заявлением в полицию неизвестно.

В Алтайском крае трое подростков изнасиловали пятиклассницу и стали ее шантажировать. Девочка отдала им 17 тысяч рублей. Сейчас случаем занимаются правоохранители.