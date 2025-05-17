Насиловали, а затем вымогали деньги. Трое подростков на Алтае полгода издевались над пятиклассницей

В Алтайском крае трое подростков несколько раз изнасиловали пятиклассницу, а после этого начали шантажировать девочку распространением видеозаписи насилия. Историю рассказал телеканал РЕН ТВ .

Первое преступление произошло еще в ноябре 2024 года в городе Яровом. Тогда оно прошло незамеченным.

В апреле 2025 года они вновь изнасиловали девочку и засняли происходящее на видео. Позже подростки потребовали у нее 17 тысяч рублей, угрожая распространить запись в школьном чате.

Школьница передала им деньги, но видео все равно опубликовали. После этого случаем заинтересовались правоохранители.

Полиция установила, что один из подозреваемых ранее состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее правоохранители задержали жителя Петербурга, которого подозревают в педофилии. По версии обвинения, он на протяжении трех лет приставал к подростку и делал снимки порнографического характера.