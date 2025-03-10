Прохожий избил екатеринбургских школьников из-за брошенного снежка

Игра двух мальчиков в снежки во дворе школы № 123 в Екатеринбурге закончилось нападением прохожего. Мужчина гулял с собакой и чуть не попал под удар снежным снарядом. Видео с места происшествия опубликовало издание E1.Ru .

На кадрах видно, что один из брошенных мальчиками снежков пролетел мимо мужчины. Собачник схватил пса на руки, подбежал к школьникам и начал их избивать. Один из детей получил пинок, второй удар рукой.

Мать одного из пострадавших детей подчеркнула, что школьники пытались утихомирить возмущенного прохожего и извинились пока он на них наступал.

По словам собеседницы журналистов, один из школьников отделался испугом, второго родители увезли в больницу, где врачи диагностировали ушибы.

«Этот мужчина — наш сосед с нижнего этажа. Мы узнали о его существовании только после происшествия, раньше его не видели», — подчеркнула мама школьника.

Она добавила, что вместе с родителями второго пострадавшего ребенка написала заявление в полицию.

В пресс-службе городского управления МВД подтвердили, что получили заявление. Там отметили, что личность напавшего на детей установили. Мальчиков отправили для прохождения медицинской экспертизы для установления тяжести вреда здоровью. После проведения всех мероприятий в ведомстве примут решение о возбуждении уголовного дела.

На минувшей неделе Свердловский районный суд Перми на два месяца арестовал местного жителя, обвиняемого в регулярном избиении девятилетнего пасынка.

В последний раз агрессивный отчим настолько вышел из себя за отказ мальчика принести ему сигареты, что попытался утопить ребенка в ванной. Против мужчины завели уголовное дело об истязании несовершеннолетнего.