Суд арестовал жителя Перми, который избивал своего пасынка и пытался утопить его в ванной

Жителя Перми, систематически избивавшего девятилетнего пасынка, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе местного суда.

Заседание по делу об истязаниях ребенка прошло в Свердловском районном суде Перми. В зал суда обвиняемого вели конвоиры. Под глазами у него были синяки, а одежда — футболка и рабочий комбинезон — испачканы краской.

«С учетом мнения прокурора суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — процитировали решение судьи в прокуратуре Пермского края.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Ему грозит до семи лет лишения свободы в колонии.

О проблемах в пермской семье стало известно в начале марта. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости» мужчина регулярно избивал девятилетнего мальчика. Последней каплей стал отказ пасынка принести сигареты, после чего мужчина избил ребенка и попытался утопить его в ванне.

На видео с подъездной камеры, которая есть в распоряжении 360.ru, видно, как ребенок пытается убежать, плача и умоляя о помощи, но мужчина догоняет его и кричит матом. На ситуацию обратил внимание прохожий, которому мальчик пожаловался на побои. Он защитил ребенка и вызвал полицию.