Прохожие нашли голую шестилетнюю девочку возле магазина в Химках
Прохожие обнаружили на улице возле магазина в деревне Юрлово девочку без одежды. На вид ребенку около шести лет. Об этом сообщила газета mk.ru.
По данным издания, очевидцы вызвали полицию, предположив, что ребенок стал жертвой изнасилования. Девочку доставили Красногорскую больницу. В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.
Во вторник, 21 мая, тело годовалого ребенка нашли в реке Чурилихе в Кузьминском парке. Следователи и криминалисты устанавливают все детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На прошлой неделе в Волгограде задержали мужчину, подозреваемого в покушении на 12-летнюю девочку. Злоумышленник напал на школьницу и попытался задушить ее в подъезде дома. Пострадавшая успела сфотографировать нападавшего, благодаря чему его оперативно задержали.