Прохожие нашли голую шестилетнюю девочку возле магазина в Химках

Прохожие обнаружили на улице возле магазина в деревне Юрлово девочку без одежды. На вид ребенку около шести лет. Об этом сообщила газета mk.ru .

По данным издания, очевидцы вызвали полицию, предположив, что ребенок стал жертвой изнасилования. Девочку доставили Красногорскую больницу. В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.

Во вторник, 21 мая, тело годовалого ребенка нашли в реке Чурилихе в Кузьминском парке. Следователи и криминалисты устанавливают все детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе в Волгограде задержали мужчину, подозреваемого в покушении на 12-летнюю девочку. Злоумышленник напал на школьницу и попытался задушить ее в подъезде дома. Пострадавшая успела сфотографировать нападавшего, благодаря чему его оперативно задержали.