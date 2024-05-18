Девочка успела сфотографировать покушавшегося на ее жизнь мужчину в Волгограде | 360°

Криминал 18 мая 2024, 22:05 Девочка успела сфотографировать покушавшегося на ее жизнь мужчину в Волгограде В Волгограде задержали подозреваемого в попытке задушить девочку РИА «Новости»

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В Волгограде задержали подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по региону.

Школьница сфотографировала предполагаемого преступника, который напал на нее в подъезде ее дома и попытался задушить.

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«Благодаря имеющейся у следствия фотографии, подозреваемого удалось задержать. Им оказался 44-летний волгоградец», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство».

ЧП произошло в доме на улице Титова. Неизвестный схватил несовершеннолетнюю за шею и стал душить. Крики жертвы и появление местного жителя спугнули напавшего.

Ребенок успел сфотографировать злоумышленника на телефон.

Ранее стало известно, что на шее убитой в Ростовской области восьмилетней девочки обнаружили пакет. Подозреваемого в убийстве установили благодаря его электронной сигарете, найденной недалеко от места происшествия.