Проходчик погиб при обрушении породы на камчатском руднике

На Камчатке при обрушении породы на руднике Бараньевский погиб один человек

На золотодобывающем руднике Бараньевский в Быстринском районе при обрушении горных пород погиб проходчик. Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев в своем аккаунте во «ВКонтакте» .

«Горноспасатели ВГСЧ эвакуировали тело. Пострадавших нет», — написал он.

Региональное МЧС в своем Telegram-канале сообщило, что глубина шахты 740 метров. В настоящее время идут работы по восстановлению лесов и укреплению стен.

Позже в министерстве уточнили, что в шахте обрушилась кровля выработки. Под завалами оказался мужчина. К работам привлекли шесть человек из числа работающей смены предприятия и одного сотрудника от военизированной горноспасательной части МЧС России.

Тело погибшего уже извлекли на поверхность. Рудник продолжил работу в штатном режиме.

Разработку на месторождении Бараньевское ведет АО «Камчатское золото». В компании сообщили, что в ночь на 5 июня на руднике погиб проходчик, сотрудник подрядной организации. Семье погибшего проходчика окажут необходимую поддержку. Кроме того, руководство и специалисты рудника проведут проверку, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего, сообщило агентство «Кам 24».

Этой весной в Свердловской области погиб шахтер после обрушения породы в шахте.