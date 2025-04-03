Шахтер погиб после обрушения шахты в Свердловской области

После обвала породы на шахте в Североуральске погиб шахтер, который остался под завалами. Об этом сообщила пресс-служба СК по Свердловской области.
«Поздним вечером 2 апреля 2025 года на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска произошел горный удар, в результате чего произошел обвал горной породы на отметке 1010 метров», — заявили в ведомстве.
В результате происшествия ранения получил горнорабочий очистного забоя 1995 года рождения. От полученных травм шахтер скончался. По факту случившегося началась проверка. Следователи выясняют обстоятельства ЧП.
Ранее в Соликамске в шахте ПАО «Уралкалий» погибли два сотрудника. Они получили травмы во время проведения регламентных работ по осмотру ствола. Губернатор Пермского края выразил соболезнования семьям погибших. После происшествия создали комиссию для расследования причин несчастного случая.
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