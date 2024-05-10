Проезд по мосту через реку Зею в Благовещенске ограничили из-за ДТП | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 11:21 Проезд по мосту через реку Зею в Благовещенске ограничили из-за ДТП ГИБДД ограничила проезд по мосту через реку Зею в Благовещенске

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На старом мосту через реку Зею в Благовещенске произошла серьезная авария с участием грузовика. Правоохранители ограничили движение по переправе, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Амурской области.

На месте аварии работают экипажи ДПС, они регулируют транспортные потоки, добавили в ведомстве. Водителям посоветовали выбирать другой маршрут проезда.

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В Благовещенске есть два моста через Зею. ДТП произошло на старом, который выходит на Магистральную улицу. В 2023 году в городе открыли движение по новой переправе, она выходит на улицу Горького.

Накануне в разных регионах России произошло несколько смертельных ДТП. В Самарской области погибли три человека в аварии с участием грузовика. В Ульяновской области — пассажирка маршрутки.