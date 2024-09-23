Проект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж одобрили в комитете ГД

Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении проект о пожизненном лишении свободы за организацию или участие в мятеже, повлекшем смерть. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты предложили в зависимости от степени вовлеченности в процесс и от тяжести наступивших последствий дифференцировать ответственность за вооруженный мятеж. Пожизненное лишение свободы может быть введено в качестве максимального наказания.

«Рекомендовать принять проект федерального закона № 671359-8 в первом чтении. Предложить Совету Госдумы включить законопроект в проект порядка работы для рассмотрения в первом чтении на 1 октября 2024 года», — говорится в сообщении комитета.

Ранее в Госдуме поддержали ужесточение наказания за отказ водителя остановиться. За невыполнение требования об остановке сейчас автомобилистам грозит штраф от 500 до 800 рублей. Законопроект предлагает существенно увеличить сумму, до 7-10 тысяч рублей.