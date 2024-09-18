Ужесточение наказания за отказ водителя остановиться поддержали в ГД

ГД приняла в I чтении проект о повышении штрафа за отказ водителя остановиться

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафа до 10 тысяч рублей за отказ водителя остановиться, а также о лишении прав за повторное нарушение. Об этом сообщили «Ведомости» .

Сейчас за невыполнение требования об остановке автомобилистам грозит штраф от 500 до 800 рублей. Законопроект предлагает увеличить сумму до 7-10 тысяч рублей.

Согласно поправкам, за повторное нарушение водителя могут лишить права управления транспортным средством на срок до полугода. Законопроект также предусматривает введение ответственности за нарушение ПДД в зоне автоматического весогабаритного контроля.

Накануне правительство поддержало проект об административной ответственности за повторное управление авто без ОСАГО. Инициативу выдвинул парламент Кабардино-Балкарии.