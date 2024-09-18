Ужесточение наказания за отказ водителя остановиться поддержали в ГД

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафа до 10 тысяч рублей за отказ водителя остановиться, а также о лишении прав за повторное нарушение. Об этом сообщили «Ведомости».
Сейчас за невыполнение требования об остановке автомобилистам грозит штраф от 500 до 800 рублей. Законопроект предлагает увеличить сумму до 7-10 тысяч рублей.
Согласно поправкам, за повторное нарушение водителя могут лишить права управления транспортным средством на срок до полугода. Законопроект также предусматривает введение ответственности за нарушение ПДД в зоне автоматического весогабаритного контроля.
Накануне правительство поддержало проект об административной ответственности за повторное управление авто без ОСАГО. Инициативу выдвинул парламент Кабардино-Балкарии.
«Никто не понимал, что происходит». Очевидица рассказала о стрельбе у офиса Wildberries
Качество школьного питания проверили в гимназии № 7 в Чехове
Состояние детских площадок проверили на Набережной улице в Чехове
Мать троих детей Павла Дурова назвала Telegram совместно нажитым имуществом
Рейд по выявлению уклонистов от призыва провели в Чехове
Детскую школу искусств в Чехове капитально отремонтируют в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте