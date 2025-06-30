Аферисты оставили жительницу Нижнего Новгорода без средств за несостоявшийся тур

Нижегородка пострадала от действий мошенников, планируя приобрести путевку на отдых. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Нижегородской области.

Жительница Нижнего Новгорода, которая занимает должность заведующей производством, обратилась в полицию Канавинского района. Женщина поделилась, что стала жертвой обмана при попытке купить туристическую путевку.

По ее словам, она переписывалась с человеком, который представился сотрудником турфирмы. В процессе общения через мессенджер ей предложили оформить тур. После этого женщина перевела 73 640 рублей на указанный номер телефона. Однако после получения денег «менеджер» перестал выходить на связь, и обещанная путевка так и не была предоставлена.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется расследование, в ходе которого устанавливаются личности злоумышленников и все обстоятельства произошедшего.