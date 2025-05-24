Продажу занесенной в Красную книгу обезьяны пресекли в Краснодарском крае

Сделку по продаже занесенной в Красную книгу экзотической обезьяны породы капуцин-фавн пресекли полицейские Краснодарского края. Видео с задержанием продавцов показала пресс-служба регионального главка МВД.

С сообщением о продаже редкого животного в полицию обратились местные жители. Правоохранители прикинулись покупателями и задержали злоумышленников во время передачи денег.

Выяснилось, что обезьяну продавали жители Адыгеи, купившие экзотическое животное на черном рынке. В ходе осмотра специалисты установили, что капуцин-фавн находится в истощенном состоянии. Кроме того, на теле примата нашли ссадины и ушибы, что означает, что с животным жестоко обращались.

Для восстановления и лечения обезьяну передали в краснодарский «Сафари-парк».

В конце января сотрудники пограничного управления ФСБ задержали в Находке мигранта, который хранил на складе шкуру амурского тигра, 12 медвежьих лап и 2000 сушеных трепангов. Против задержанного завели уголовное дело, а нанесенный ущерб экологии Приморского края оценили в более чем три миллиона рублей.