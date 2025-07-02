Продавцов на Wildberries обвинили в продаже живых существ

Покупатели на Wildberries пожаловались на продавцов редких морских обитателей для аквариумов. По словам пострадавших, улитки и креветки могут приехать к ним мертвыми и даже полуразложившимися. Об этом свидетельствуют скриншоты отзывов под соответствующими предложениями.

«Разложилась до такой степени, что отвалилась половина туловища (видно на фото) и остался только один глазик», — написал один из покупателей.

Продавцы считают, что не заслуживают столь низких оценок, указывают на проблемы с транспортировкой, погодные условия (в холод или жару перевозить фауну сложнее) и обвиняют самих покупателей, которые оформляют отказы.

Telegram-канал «Беспощадный ретейл» сообщил, что маркетплейс оперативно отреагировал на жалобы, остановил торговлю живыми существами и заблокировал всех причастных продавцов.

«Мы регулярно информируем наших партнеров о правилах работы с маркетплейсом, а также предупреждаем, какая продукция запрещена к продаже на площадке», — заявила пресс-служба компании.

Ранее на Wildberries остановили продажу книг скандального пикап-тренера Алекса Лесли.