Пробравшегося на платформу метро через рельсы москвича арестовали на шесть суток

Перешедшего по рельсам с платформы на платформу на станции «Выхино» московского метро пассажира отправили под административный арест на шесть суток. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ведомство опубликовало видео с нарушителем правил транспортной безопасности.

На опубликованных кадрах пассажир проигнорировал надземный переход между платформами и решил сократить путь. Спрыгнув на пути, он перешел рельсы и залез на перрон противоположной платформы.

Суд посчитал, что пассажир умышленно не выполнил требования транспортной безопасности, и отправил нарушителя под административный арест на шесть суток.

На минувшей неделе собака застряла в эскалаторе на станции «Тверская» московского метрополитена. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Подробностей происшествия собеседник не привел, но в правилах столичной подземки говорится, что маленьких животных можно перевозить только в переносках. Крупных владельцы должны держать рядом с собой.