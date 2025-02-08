Пес застрял на эскалаторе в московском метро

Собака застряла на эскалаторе на станции метро «Тверская» в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Собака застряла в эскалаторе», — отметил он.

Подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее сотрудники МЧС спасли в Пятигорске енота, который залез на дерево и застрял там. Глава города Дмитрий Ворошилов с юмором отметил, что у животного не задался понедельник. Спасенное животное отвезли в местное антикафе к его сородичам.