Проблемы с мобильным интернетом зафиксировали уже в трех регионах России

Жители Владимирской области, наряду с Московской и Липецкой, столкнулись со сбоями в работе мобильной связи. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Предположительно, это связано с мерами безопасности, которые принимают военные. Утром губернатор Александр Авдеев сообщил в Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны сбили над областью пять украинских беспилотников, разрушений и пострадавших нет.

В Подмосковье в основном на проблемы пожаловались жители Балашихи, Королева и Щелкова. С перебоями работают все основные мобильные операторы.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прямо объяснил проблемы со связью необходимостью обеспечить безопасность и добавил, что соединение восстановится, как только позволит обстановка. По его словам, пока жители могут воспользоваться Wi-Fi или стационарным проводным интернетом.