Пробка на два километра растянулась на МКАД из-за аварии

На МКАД столкнулись несколько авто, машины встали в пробке на 1,8 километра

На внутренне стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей. Из-за этого образовалась пробка почти на два километра, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на 63-м километре автодороги, в районе съезда № 64А. На месте прибыли оперативные службы города.

«Движение затруднено на 1,8 километра. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», — указали в дептрансе.

К 18:00 движение на участке удалось полностью восстановить. Данных о пострадавших нет.

В четверг, 4 июля, на 18-м километре с внешней стороны МКАД столкнулись «Соболь» и грузовик Mercedes. Два человека сгорели заживо в салоне микроавтобуса. Водителя транспортного средства госпитализировали.