Два человека заживо сгорели в микроавтобусе при ДТП на МКАД

Микроавтобус столкнулся с грузовиком на внешней стороне МКАД. Жертвами ДТП стали два человека, еще одного пострадавшего госпитализировали, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По данным ГИБДД, на внешней стороне 18 километра МКАД произошло столкновение микроавтобуса «Соболь» и грузового автомобиля Mercedes.

После этого «Соболь» загорелся. В результате погибли два пассажира, которые находились в микроавтобусе. Водитель попал в больницу с травмами различной степени тяжести.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП. По данному факту назначили доследственную проверку.

Ранее иномарка столкнулась с поездом в районе Крутовской улицы в Москве. В результате один человек пострадал.

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