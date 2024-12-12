Привлекли пожарный поезд. На складе в Новосибирске разгорелся крупный пожар

МЧС тушит склад в Новосибирске на площади 5000 квадратных метров

Крупный пожар начался на одном из складов Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале .

На месте возгорания работают 98 пожарных, к тушению привлекли 30 единиц техники. По последним данным, огонь охватил уже 5000 квадратных метров.

У здания частично обрушилась крыша. Распространению огня способствует сильный ветер.

К месту пожара следует пожарный поезд. МЧС усиливает группировку огнеборцев. К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее сегодня, 12 декабря, загорелся и склад в Барнауле. Пожар локализовали на трех тысячах квадратных метров.