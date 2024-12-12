Пожар на складе в Барнауле локализовали на трех тысячах «квадратов»

Сотрудники МЧС России локализовали пожар на складе в Барнауле на площади три тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
К тушению огня привлекли 71 специалиста и 18 единиц спецтехники, в том числе пожарный поезд.
По данным МЧС, в горящем здании находятся легковоспламеняющиеся жидкости и строительные материалы. Спасатели пресекли угрозу распространения пламени на соседние здания.
Днем 12 декабря крупный пожар произошел в Челябинской области. Огонь охватил площадь 160 квадратных метров, жертвами стали две женщины.В ликвидации пожара задействовали 12 спасателей и четыре единицы техники. Предварительная причина возгорания стало нарушение правил использования печи.
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