Притон с круглосуточными порно-стримами накрыли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в жилом доме обнаружили притон с круглосуточными порнографическими трансляциями. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash .

«Люди из многоэтажки на Щербакова, 39 уже забыли, что такое тишина. В трэп-хату шли толпы, внутри — постоянный шум, музыка, алкоголь и запрещенка», — написал авторы публикации.

Ural Mash попал туда вместе с полицией и представителями общественности. На входе в квартиру стояли две обнаженные девушки и парень. Повсюду валялось грязное белье, использованные презервативы и секс-игрушки. Камеры были установлены повсюду, даже в туалете и над кроватями.

В квартире обнаружили подпольный центр для стримов на иностранный порносайт. Возраст «сотрудников» — от 20 до 26 лет. Они подтвердили, что были в курсе камер и подписывали согласие на съемки.

Ранее стало известно, что россияне бронируют туры в теплые страны для съемок откровенного контента. Пары едут на курорты Таиланда, Турции и Индонезии. Там они снимают видео для взрослых в общественных местах. Затем выкладывают эти ролики на специализированных платформах. Доход от таких видео может достигать двух миллионов рублей в месяц.