«Пришлось отбиваться». Тренер «Ленинградца» рассказал о самочувствии после нападения

Тренер Евсеев рассказал, что при нападении хулиганов у него пострадали глаза

На бывшего футболиста сборной России, а ныне главного тренера клуба «Ленинградец» Вадима Евсеева и его ассистента Александра Шмарко напали в Астрахани. Сам Евсеев рассказал 360.ru, как себя чувствует.

«Вы хотите, чтобы ножевые [ранения] были? У меня [их] нет, пришлось отбиваться, чтобы их не было. Глаза пострадали», — сообщил он.

Спортсмен добавил, что чувствует себя «более-менее».

Нападение произошло, когда тренерский штаб клуба возвращался из ресторана после матча, завершившегося вничью. Сзади к ним подошли двое неизвестных и попросили закурить, но, не получив ответа, брызнули в Евсеева из перцового баллончика и легко ранили Шмарко ножом. Жизни обоих ничто не угрожает.

В феврале в петербургском метро напали на фигуриста Владислава Дикиджи. Пожилому местному жителю не понравилось, что спортсмен не уступил место женщине в вагоне.