Более 250 тысяч человек эвакуировали во Франции и Испании из-за пожаров

Свыше 250 человек эвакуировали во Франции и Испании из-за лесных пожаров. Об этом со ссылкой на CBS News сообщил РБК.

Число эвакуированных жителей Франции достигло 197 тысяч человек. Министр внутренних дел Лоран Нуньес рассказал, что это, вероятно, самая масштабная эвакуация населения в мирное время в истории республики. Огонь уничтожил почти 98 гектаров территорий.

В Испании свои дома пришлось покинуть 70 тысячам человек. Не обошлось без жертв — в городе Манисес из-за ЧП погиб один человек.

По словам премьера страны Педро Санчеса, с начала 2026 года выгорело порядка 130 тысяч гектаров лесов.

Пожар охватил во Франции мыс Ка-Ферре — популярное у туристов место, которое также называют «райский уголок для миллионеров». Для ликвидации ЧП в стране власти направили 1,7 тысячи пожарных, 14 пожарных самолетов и три вертолета. Эвакуировать людей спасателям помогают более 300 военных и жандармов.