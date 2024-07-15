Природный пожар произошел в Севастополе

Развожаев предупредил жителей Севастополя о природном пожаре на площади 3 га

В понедельник на северной стороне Севастополя произошел природный пожар, он угрожает строениям. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, людей из опасной зоны своевременно эвакуировали.

«Пожары в Севастополе не стихают третий день. В районе улицы Энергетиков на северной стороне на приусадебных участках загорелась сухая трава, рядом находятся частные дома. Существует угроза распространения огня на деревянные постройки из-за ветра, люди эвакуировались из зоны пожара», — написал губернатор.

Развожаев уточнил, что в настоящее время общая площадь распространения огня составляет порядка трех гектаров. На место ЧП выехали специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества, Спасательной службы Севастополя, лесхоза, Черноморского флота и МЧС.

Два дня назад крупный лесной пожар вспыхнул в селе Верхнесадовое в Севастополе, на месте работают огнеборцы и подразделения лесхоза.