Крупный пожар разгорелся в Севастополе

Крупный лесной пожар вспыхнул в селе Верхнесадовое в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

По его словам, на участке рядом с улицей Гагарина горят трава и лес. Он отметил, что площадь пожара составила 2,5 гектара, на месте работают огнеборцы и подразделения лесхоза.

Губернатор также обратился к местным жителям и попросил их соблюдать правила безопасности.

Ранее сотрудники крымского главка МЧС потушили пожар в горно-лесной местности около Судака. Огонь распространился на площади в 15 гектаров, ситуацию осложняли жаркая погода и ветер. В ликвидации пожара приняли участие 200 специалистов и 44 единицы техники, в том числе вертолет.