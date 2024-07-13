Крупный пожар разгорелся в Севастополе

Губернатор Севастополя Развожаев: в Верхнесадовом огонь охватил 2,5 га

Фото: Пресс-служба МЧС

Крупный лесной пожар вспыхнул в селе Верхнесадовое в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, на участке рядом с улицей Гагарина горят трава и лес. Он отметил, что площадь пожара составила 2,5 гектара, на месте работают огнеборцы и подразделения лесхоза.

Губернатор также обратился к местным жителям и попросил их соблюдать правила безопасности.

Ранее сотрудники крымского главка МЧС потушили пожар в горно-лесной местности около Судака. Огонь распространился на площади в 15 гектаров, ситуацию осложняли жаркая погода и ветер. В ликвидации пожара приняли участие 200 специалистов и 44 единицы техники, в том числе вертолет.

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