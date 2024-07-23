Режим ЧС ввели в Бурятии из-за бушующих лесных пожаров

В Курумканском районе Бурятии действует режим ЧС из-за лесного пожара

Фото: РИА «Новости»

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курумканском районе Бурятии из-за разбушевавшегося лесного пожара. Постановление подписал глава района Леонид Будаев.

«Ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах Курумканского района Республики Бурятия», — указано в тексте постановления.

С 15 июля в районе также действует режим ЧС из-за атмосферной и почвенной засухи.

Сложная обстановка из-за пожаров также в Верхне-Баргузинском лесничества. По данным администрации района, на тушение очагов возгорания стянуты 50% спецтехники и личного состава огнеборцев. Как сообщила ГТРК «Бурятия», жителям строго запретили ходить в леса.

Всего в Бурятии спасатели продолжают тушить 2З лесныx пожара в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Kурумканском, Муйском, Севepo-Байкальском и Хоринском районax.

Крупные лесные пожары разгорелись в Якутии. Спасатели эвакуируют 17 жителей населенных пунктов.

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