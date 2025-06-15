Больше 12 тысяч жителей Красноярского края остались без света из-за урагана

В десяти муниципальных образования Красноярского края на территории 50 населенных пунктов произошло отключение электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Без света остались 12,5 тысячи местных жителей, проживающих в 3,6 тысчи домовладений. В Пировском районе наиболее сильно пострадали поселки Кетский и Омский, села Комаровка и Солоуха, а также деревня Долгово.

«Сегодня последствия аварии устранены в двух населенных пунктах», — отметили в ведомстве.

Аварийные службы продолжают восстановительные работы. Прокуроры оценят соблюдение сроков устранения аварийных ситуаций. Также на прокурорском контроле находится вопрос о перерасчете платежей граждан за временное ограничение электроэнергии.

Ранее стало известно, что в Королеве устранили технологический сбой в подаче электричества.