Приказ женщинам отправляться рожать за тысячу километров объяснили на Чукотке

Появившаяся в Сети информации о закрытии родильного дома в чукотском городе Билибино не соответствуют действительности. При этом специалисты призывают направлять беременных с высокой степенью риска за пределы населенного пункта, рассказали РБК в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа.

Ранее департамент здравоохранения Чукотки выпустил приказ, согласно которому всем состоящим на учете беременным в Билибинской больнице рекомендовали направляться на роды в Анадырь, расположенном в 1051 километре от Билибино. Расстояние по прямой — порядка 600 километров. Власти охарактеризовали меру как вынужденную и объяснили ее отсутствием врача-неонатолога.

В правительстве региона отметили, что из-за большой поточности беременных в многопрофильных больницах квалификация медиков выше, чем в районных роддомах. Также власти оплатят перелет беременных в полном объеме, при необходимости их сопроводит медработник.

Ранее стало известно, что беременным начнут выдавать письма от патриарха Кирилла.