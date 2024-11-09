Пригород Челябинска остался без воды из-за коммунальной аварии

Жители почти 100 домов в Копейске остались без воды из-за коммунальной аварии

В Копейске жители почти 100 домов остались без воды из-за крупной коммунальной аварии. Об этом сообщило областное издание 74.ru .

Перед этим, по сообщению журналистов, затопило одну из центральных улиц города — проспект Славы. Вернуть воду в жилые дома коммунальщики планируют к 18:00 (16:00 по московскому времени).

Накануне без тепла и воды остались жители города Бодайбо в Иркутской области. Они пожаловались на сильный запах в туалете и стоимость бутилированной воды. По их словам, таких продолжительных отключений, особенно в зимний период, не было в городе много лет.

Ранее трубу с кипятком прорвало в Новосибирске. Грунт размыло на нескольких улицах. Местные жители опасались, что их дома смоет.