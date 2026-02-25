Приемная мать самой сильной женщины России пропала без вести в Забайкалье

Приемную мать пауэрлифтера-рекордсменки Оксаны Кошелевой, известной по прозвищу Скала, третий месяц ищут в Забайкальском крае. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на спорте» .

По одной из версий, 80-летняя женщина лишилась квартиры из-за мошенников, желавших заполучить ее недвижимость в поселке Агинское. В разговоре с дочерью она упомянула, что некие новые знакомые зовут ее в дом престарелых, а вскоре перестала выходить на связь.

Кошелева обзвонила все учреждения в радиусе 100 километров от поселка, но ее матери нигде не было. Тогда женщина написала заявление в полицию.

Ранее в Красноярске 14-летний подросток под влиянием мошенников ушел из дома, передал злоумышленникам украденные у семьи три миллиона рублей и помог записать видео о своем похищении. Однако позже его удалось найти.