Приехавший за внедорожником эвакуатор под Вологдой сам застрял в снегу

На трассе под Вологдой случилась двойная авария. Эвакуатор, приехавший за иномаркой, сам застрял в снегу. Обе машины вытянул патрульный УАЗ «Патриот», сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

На 35-м километре трассы А-119 Вологда — Медвежьегорск экипаж ДПС заметил внедорожник Mazda, стоявший у обочины. Водитель рассказал, как в пути из Кириллова в Вологду его машина сломалась. Пытаясь отогнать ее к краю дороги, он сделал только хуже — правые колеса зацепили бровку и провалились под снег.

Госавтоинспекторы тросом вытянули иномарку и вызвали эвакуатор. Однако приехавший за Mazda тягач тоже провалился. Полицейский УАЗ «Патриот» спас вторую машину из снежной ловушки.

