Приехавшая с сыном на отдых россиянка пропала в отеле Турции

Жительница Санкт-Петербурга пропала в отеле Антальи Royal Atlantis Spa & Resort 31 октября, когда вышла за сигаретами. В гостинице остался ее 12-летний сын. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Полиция Турции выяснила, что россиянку сопровождал еще один постоялец отеля, с которым женщина познакомилась накануне. Поход за сигаретами обернулся прогулкой на пляж, где пара задержалась для купания.

Правоохранителям мужчина заявил, что оставил знакомую на пляже, чтобы поиграть в волейбол. Когда он вернулся обратно, то петербурженки на месте уже не было. Поэтому он забрал вещи женщины, а после передал сыну вместе с браслетом от отеля.

Сын пропавшей россиянки подчеркнул, что мать не снимала браслет даже во время захода в море.

Последним пропавшую видел уборщик пляжа. По его словам, около 19:00 она спала в шезлонге. Полиция не смогла установить по камерам, куда могла уйти россиянка.

Родственники петербурженки призвали Министерство иностранных дел помочь в поисках. Сына в понедельник, 3 ноября, в Россию доставит туристическое агентство.

В конце декабря прошлого года полиция Стамбула задержала россиянку Лауру Писаренко. Женщина вместе с двумя знакомыми пришла получить свидетельство на возвращение из-за потери загранпаспорта, но по неизвестной причине напала на охранников дипмиссии. Прибывшие на место полицейские задержали дебоширку и забрали в отдел.