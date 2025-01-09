Генконсульство прокомментировало информацию о пропаже россиянки в Турции

Россиянку Лауру Писаренко, пропавшую в Стамбуле 30 декабря, задержала местная полиция. Об этом сообщили РИА «Новости» в генконсульстве.

По данным дипмиссии, в день исчезновения 23-летняя Писаренко и двое ее знакомых приехали, чтобы получить свидетельство на возвращение — россиянка где-то потеряла загранпаспорт. Однако еще до приема она начала нападать на сотрудников охраны генконсульства, из-за чего ее и задержали. Дипломаты направили запрос в МВД Турции о том, где находится Писаренко.

«Генеральное консульство подтверждает готовность оформить россиянке и ее родственникам необходимые документы, в том числе свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию, при соблюдении ими требований, установленных законодательством», — добавили там.

Ранее брат девушки Василий рассказал, что турецкие власти не сообщают ему никакой информации о сестре, требуя справку о подтверждении родства, но в генконсульстве такие документы не оформляют.