Появились кадры последствий взрыва газа в пятиэтажке в Серове
Утром 22 июня на верхнем этаже пятиэтажного дома в Серове прогремел взрыв бытового газа. Несколько человек пострадали. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.
Один из местных жителей рассказал, что ЧП произошло примерно в 09:19 по местному времени. По его словам, взрыв был очень громкий.
«Сидела на кухне, завтракала, вдруг услышала взрыв. Окна задрожали», — сообщила другая местная жительница.
«Ужас просто, я дома в тот момент только проснулась, пошла на кухню, взрыв был такой силы, что меня ударной волной [сбило]», — отметила еще одна жительница Серова.
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в Telegram-канале написал, что, по предварительной информации, пострадали четыре человека. Их доставили в Серовскую городскую больницу.
«Трое — в удовлетворительном состоянии. Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации», — уточнил он.
Эвакуировали 40 жителей дома, для них развернули пункт временного размещения.
На пятом этаже второго подъезда разрушены балкон и кровля. Все экстренные службы прибыли на место происшествия.
Как уточнили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области, среди пострадавших есть ребенок. Началась процессуальная проверка.
Ранее семь человек, в том числе два ребенка, пострадали в Кабардино-Балкарии при взрыве бытового газа. Детей перевели на лечение в Республиканский детский клинический многопрофильный центр.