Появились кадры последствий взрыва газа в пятиэтажке в Серове

Утром 22 июня на верхнем этаже пятиэтажного дома в Серове прогремел взрыв бытового газа. Несколько человек пострадали. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

Один из местных жителей рассказал, что ЧП произошло примерно в 09:19 по местному времени. По его словам, взрыв был очень громкий.

«Сидела на кухне, завтракала, вдруг услышала взрыв. Окна задрожали», — сообщила другая местная жительница.

«Ужас просто, я дома в тот момент только проснулась, пошла на кухню, взрыв был такой силы, что меня ударной волной [сбило]», — отметила еще одна жительница Серова.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в Telegram-канале написал, что, по предварительной информации, пострадали четыре человека. Их доставили в Серовскую городскую больницу.

«Трое — в удовлетворительном состоянии. Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации», — уточнил он.

Эвакуировали 40 жителей дома, для них развернули пункт временного размещения.