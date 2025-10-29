Причиной смерти мужчины в квартире пермского каннибала стали проблемы с сердцем

Мужчина, тело которого нашли в квартире каннибала Михаила Малышева, умер по естественным причинам. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Пермскому краю.

Ведомство уточнило, что труп мужчины 1955 года рождения обнаружили в квартире по улице Маршала Рыбалко. Следователи установили, что россиянин умер у соседа-маньяка, к которому накануне пришел в гости.

«В результате проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины не носит криминального характера и наступила от ишемической болезни сердца», — подчеркнули в пресс-службе.

Каннибал Малышев провел 25 лет в тюрьме и вышел на свободу в 2022 году. Его приговорили к заключению за убийство восьми человек. По данным Telegram-канала Ural Mash, людоед распивал алкоголь в квартире со своим другом, и во время застолья тому стало плохо.

Маньяк сам вызвал полицию. Соседи рассказали, что после выхода из тюрьмы мужчина замкнулся в себе и стал злоупотреблять выпивкой.