Причиной смерти экс-замминистра юстиции Тропина назвали проблемы с сердцем

Бывший заместитель министра юстиции Сергей Тропин умер из-за острой сердечной недостаточности. Об этом сообщил ТАСС .

Медики подтвердили, что смерть экс-министра была естественной и не носила криминального характера.

Тело Тропина нашли в его квартире в центре Москвы на 3-й Красногвардейской улице 6 февраля. Правоохранители не исключили, что бывший министр утонул в ванной.

Должность заместителя министра юстиции Тропин занимал с февраля 1996-го по март 1997 года. Президент Борисе Ельцин присвоил ему чин государственного советника юстиции 1 класса. После отставки чиновник не занимал публичных постов и редко упоминался в прессе.