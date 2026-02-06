Экс-замминистра юстиции Тропина нашли мертвым в квартире в центре Москвы
Тело бывшего заместителя министра юстиции Сергея Тропина обнаружили в квартире в центре Москвы. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.
«В квартире дома на 3-й Красногвардейской улице был обнаружен мертвым Сергей Тропин», — заявил собеседник агентства.
По заявлению полиции, смерть экс-замминистра не носит криминального характера. Предположительно, бывший чиновник утонул в ванной.
Сергей Тропин занимал пост заместителя министра юстиции РФ в 1996 году.
