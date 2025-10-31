Причиной смертельной аварии с маршрутками в Туле назвали сход трамвая

Причиной жуткой аварии в Туле, которая унесла жизни четырех человек, стал сход трамвая с рельсов. Такие данные со ссылкой на источник в оперативных службах регионах опубликовал ТАСС .

По его словам, трамвай сошел с рельсов из-за дефекта полотна, после состав вышел на встречку, где в этот момент ехали полные маршрутки.

О плохом состоянии трамвайных рельсов ранее в беседе с 360.ru рассказал один из очевидцев случившегося. По его словам, эта проблема беспокоила горожан уже давно.

По последним данным, смертельные травмы в ДТП получили четыре человека, 20 пострадали. Все обстоятельства случившегося уточняются.