Причиной смертельного пожара в центре Москвы стала непотушенная сигарета

ТАСС: смертельный пожар в доме в центре Москвы возник в квартире артиста цирка

Унесший жизни четырех человек пожар в многоэтажке на Николоямской улице в центре Москвы возник в квартире артиста цирка Евгения Чернова из-за неосторожного курения. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы сообщил ТАСС .

Собеседник агентства уточнил, что это предварительные данные, которые подтвердил сам циркач.

«По словам мужчины, он курил, сидя в кресле, и уснул», — заявил источник.

Он добавил, что окончательную причину возникновения огня установят в ходе назначенной экспертизы.

По данным телеграм-канала Shot, Чернов во время пожара не пострадал. Он выбрался из охваченной пламенем квартиры. Авторы утверждают, что правоохранители задержали артиста.

В пресс-службе столичного СК сообщили, что задержали подозреваемого по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности четырем жителям дома на Николоямской улице.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем.

«Следователями столичного СК мужчина задержан. С ним проводятся необходимые следственные действия. Следствием назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская», — добавили в ведомстве.

Пожар охватил дом на Николоямской улице Москвы в понедельник, 23 марта. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пламя распространилось на лестничной клетке второго этажа и в лифтовом холле.

В огне погибли три человека, четырем жильцам потребовалась госпитализация. По данным прокуратуры Москвы, один из доставленных в больницу скончался от полученных травм.