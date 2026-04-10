Причиной прорыва дамбы в Дагестане назвали ошибки эксплуатации

Прорыв плотины комплекса Геджухского водохранилища на реке Дарвагчай произошел из-за ошибок в эксплуатации комплекса и привел к затоплению населенных пунктов в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры по итогам проверки.

Выехавшие на место специалисты установили, что собственник и организации, использующие комплекс водохранилища, не обеспечили меры безопасности для работы гидротехнического сооружения.

«Это привело к прорыву плотины, неконтролируемому сбросу водных масс и затоплению прилегающей территории, в том числе населенных пунктов», — заявили в пресс-службе.

Материалы проверки прокуратура направила в республиканский главк Следственного комитета для возбуждения уголовных дел за нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации объектов и за халатность. Виновников в затоплении установят криминалисты.

Из-за прорыва плотины на Геджухском водохранилище река Дарвагчай вышла из берегов. В воду упали два автомобиля. Находившихся в транспортных средствах шестерых человек вытащили на сушу очевидцы. После госпитализации скончались спасенные женщина и ребенок.